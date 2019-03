Coisa Mais linda: O que estão falando sobre a nova série brasileira da Netflix

A Netflix ganhou mais uma produção brasileira e hoje chegou ao catálogo “Coisa Mais Linda”, uma série ambientada na virada da década de 60.

Com Maria Casadevall, Fernanda Vasconcelos, Mel Lisboa e Pathy Dejesus no elenco, a produção conta a história de moças liberais e feministas, que frequentam o clube de bossa nova “Coisa Mais Linda” e lutam durante a revolução sociocultural que aconteceu na época.

No Filmow, a série já ganhou 4.2 de cinco estrelas. Na imprensa internacional, ela foi lembrada em portais da Bolívia, França, Argentina e Inglaterra:

“Coisa mais linda o elenco da Netflix: Quem está no elenco de Coisa Mais Linda?”

Nas redes sociais, alguns espectadores já comentaram sobre a qualidade da série e outros fizeram uma campanha pedindo que as pessoas vejam a produção nacional. Confira:

ASSISTAM "COISA MAIS LINDA" encenada por atores e atrizes talentosos. Mas o mais perfeito é como ela fala de assuntos importantes como:falta de reconhecimento da mulher no mercado de trabalho, a dificuldade de ser mãe solteira, violência contra a mulher, A FORÇA DAS MULHERES…😍 pic.twitter.com/FcCK8HlzmM

Coisa mais linda é simplesmente PERFEITA e olha q so to no segundo ep

— babicinha (@_lerbica) March 22, 2019