CCXP divulga valor dos ingressos e início das vendas para edição de 2019

A CCXP (Comic Con Experience) divulgou a data do início da venda de ingressos da edição de 2019 nesta sexta-feira (22). Os preços também foram anunciados.

O evento de cultura geek, que sempre acontece no São Paulo Expo, vai abrir as vendas para o público no dia 9 de abril, a partir das 20h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da CCXP.

Leia mais:

HBO espalha tronos ao redor do mundo para promover ‘Game of Thrones’

Sandy e Junior confirmam datas extras em São Paulo e no Rio após enorme procura por ingressos

O desconto na compra física no evento com a doação de um livro também continua, porém não será mais equivalente ao valor da meia entrada.

Veja os pacotes fornecidos pelo evento:

1º lote: 9 a 30 de abril

Quinta-feira: R$ 180,00 (inteira), R$ 90,00 (meia) e R$ 110,00 (ingresso social).

Sexta-feira: R$ 240,00 (inteira), R$ 120,00 (meia) e R$ 140,00 (ingresso social).

Sábado: R$ 360,00 (inteira), R$ 180,00 (meia) e R$ 200,00 (ingresso social).

Domingo: R$ 360,00 (inteira), R$ 180,00 (meia) e R$ 200,00 (ingresso social).

4 dias: R$ 960,00 (inteira), R$ 480,00 (meia) e R$ 540,00 (ingresso social)

Epic: R$ 1.300,00

Full: R$ 8.000,00

Unlock: R$ 1.800,00

2º lote: 1º de maio a 31 de julho

Quinta-feira: R$ 200,00 (inteira), R$ 100,00 (meia) e R$ 120,00 (ingresso social).

Sexta-feira: R$ 260,00 (inteira), R$ 130,00 (meia) e R$ 150,00 (ingresso social).

Sábado: R$ 400,00 (inteira), R$ 200,00 (meia) e R$ 220,00 (ingresso social).

Domingo: R$ 400,00 (inteira), R$ 200,00 (meia) e R$ 220,00 (ingresso social).

4 dias: R$ 1.060,00 (inteira), R$ 530,00 (meia) e R$ 590,00 (ingresso social)

Epic: R$ 1.400,00

Full: R$ 8.000,00

Unlock: R$ 1.900,00

3º lote: 1º de agosto a 4 de dezembro

Quinta-feira: R$ 240,00 (inteira), R$ 120,00 (meia) e R$ 140,00 (ingresso social).

Sexta-feira: R$ 300,00 (inteira), R$ 150,00 (meia) e R$ 170,00 (ingresso social).

Sábado: R$ 440,00 (inteira), R$ 220,00 (meia) e R$ 240,00 (ingresso social).

Domingo: R$ 440,00 (inteira), R$ 220,00 (meia) e R$ 240,00 (ingresso social).

4 dias: R$ 1.180,00 (inteira), R$ 590,00 (meia) e R$ 650,00 (ingresso social)

Epic: R$ 1..500,00

Full: R$ 8.000,00

Unlock: R$ 2.000,00