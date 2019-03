Bruno Gagliasso passa por nova cirurgia por cálculo renal

O ator Bruno Gagliasso foi internado na última quinta-feira, 21, para ser submetido a uma nova cirurgia para finalização da retirada de cálculo renal (ureterolitotripsia).

De acordo com a assessoria do ator, ele "está bem" após passar pelo procedimento. O boletim médico do Hospital Vitória, onde está internado, no Rio de Janeiro, informa que Bruno "apresenta boa evolução clínica e seu estado de saúde permanece estável".

O fato não deve alterar as gravações de "O Sétimo Guardião", novela das 9 da Globo da qual Bruno faz parte do elenco. "A internação estava prevista, e todo o cronograma de gravação foi feito considerando isso", informou a assessoria da emissora.

A cirurgia já estava programada desde o início de março, quando Gagliasso tinha recebido alta do hospital após ter passado por uma cirurgia de desobstrução do trato urinário por conta de uma crise renal.

Confira a íntegra do boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 22:

"Rio de Janeiro (22 de março de 2019) – O Hospital Vitória (Barra da Tijuca) informa que o ator Bruno Gagliasso foi submetido à cirurgia de finalização da retirada do cálculo renal (ureterolitotripsia), às 16h da última quinta-feira (21/3). O paciente apresenta boa evolução clínica e seu estado de saúde permanece estável.

Hospital Vitória – Barra da Tijuca"