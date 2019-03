Rock in Rio 2019 terá quatro apresentações de artistas asiáticos

O continente asiático será homenageado na próxima edição do Rock in Rio na Rock Street, uma rua de 200 metros montada no festival destinada a espaço de convivência, mas que também recebe shows e apresentações. Quatro grupos se apresentarão no espaço durante o evento: Nine Treasures (folk metal da Mongólia Interior, uma região autônoma da China), Billy Carter (trio de blues de Seul, na Coreia do Sul), No Party For Cao Dong (fusão de pós-rock, indie e metal, de Taiwan) e o DakhaBrakha (grupo da Ucrânia que combina estilos folclóricos com releituras modernas)

O curador Toy Lima explica que a escolha dos grupos foi orientada por sons produzidos na Ásia (e na Eurásia, no caso da Ucrânia) que conversassem com o público ocidental. "Os sons que são populares lá talvez não funcionassem aqui no festival, então a ideia foi evidenciar a influência do ocidente na cultura asiática", disse, no evento de apresentação da Rock Street, nesta quinta-feira, 21, na Casa das Caldeiras, em São Paulo.

Sobre a ausência do K-pop, ele acredita que o ritmo já está representado em outros espaços. "O BTS (grupo coreano) lotou duas vezes o Allianz Parque, São Paulo surpreende também", comparou. Ele explica que os membros do Billy Carter, por exemplo, têm horror a serem identificados com o K-pop, ritmo já com status de febre mundial.

A diretora artística do espaço, Marisa Menezes, explica que o intuito é trazer o público brasileiro para perto das culturas asiáticas e que se crie uma vontade de querer desbravar a região escolhida.

Além das atrações musicais, a Rock Street receberá outros eventos artísticos, como apresentações de taiko, os tambores japoneses tradicionais, e as danças do Leão e Dragão, tradição chinesa de 1,8 mil anos de idade. O grupo Bollywood Brasil também interpretará danças populares da Índia. Casais vestidos como personagens asiáticos vão circular pelo local para interagir com o público.

Uma pré-venda de ingressos para associados ao Rock in Rio Club e clientes Itaú e Credicard, de algumas categorias de cartões de crédito, começou nesta quinta. A venda geral de ingressos começa no dia 11 de abril, às 19h, na ingresso.com. As entradas, por dia, custarão R$ 525, com direito à meia-entrada. O Rock in Rio ocorre nos dias 27, 28, 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.