Após racha na época das eleições, Bruno Gagliasso e irmão não se falam há meses

Numa entrevista nesta quarta-feira (20) ao programa Superpop, de Luciana Gimenez, o irmão de Bruno Gagliasso deu sua versão da briga com o ator e a esposa, Giovanna Ewbank, durante as eleições de 2018.

Thiago Gagliasso e a atriz se desentenderam por divergências políticas, e Giovanna expôs nas redes sociais que seu marido pagava contas para o irmão, incluindo seu aluguel e mensalidade da escola do filho.

A briga começou quando a atriz foi tirar satisfação sobre posicionamentos políticos do cunhado, numa conversa privada por mensagem. Enfurecido, Thiago expôs a conversa em seu Instagram, tornando público o desentendimento.

"Eu não achei que fosse ter essa repercussão. Eu não apaguei", disse o irmão de Bruno. "A internet trouxe muito a cara das pessoas. Se me atacar, eu vou atacar de volta. É do meu temperamento".

Thiago diz que não se arrepende do que fez, e diz que a atriz não tinha intimidade com ele para questionar sua posição. Ele também afirma que não conversa e nem tem vontade de conversar com seu irmão.

"Minha mãe sofre com isso. Nenhuma mãe quer ver isso. Mas ela já começou a compreender que é o momento de cada um ficar no seu canto".

Thiago também disse que não se incomoda de ter pedido dinheiro a Bruno. "O meu irmão ajuda muito minha família. Eu nunca tive vergonha disso", diz.