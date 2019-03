Com produção de Steven Soderbergh, Keanu Reeves e Alex Winter confirmam 'Bill & Ted 3'

Após muitas especulações e negociações, o terceiro filme da franquia "Bill & Ted" finalmente foi confirmado. Os próprios protagonistas da marca, Keanu Reeves e Alex Winter, divulgaram um vídeo nas redes sociais oficializando a produção.

O projeto vem quase 30 anos após "Bill & Ted: Dois Loucos no Tempo", lançado em 1991, dois anos depois de "Bill & Ted: Uma Aventura Fantástica", de 1989. O nome do longa-metragem também foi revelado no vídeo: "Face the Music" (algo como "Encaram a música" em tradução livre).

Leia mais:

Com participação do boneco Beebo, Panic! At The Disco lança novo clipe

Peppino di Capri recebe Zizi Possi em show que celebra clássicos em São Paulo

Além do retorno dos roteiristas originais – Chris Matheson e Ed Solomon -, a produção vai ficar a cargo de um grande nome: Steven Soderbergh, responsável pelas franquias "Onze Homens e Um Segredo" e "Magic Mike".

"Bill & Ted: Face the Music" vai chegar aos cinemas em agosto de 2020.

Veja o vídeo feito pelos atores:

The world is about to get a lot more excellent. Watch this special announcement from your two favorite dudes! 8.21.20 🎸⚡️ pic.twitter.com/miOtBhinlC

— Bill & Ted 3 (@BillandTed3) March 20, 2019