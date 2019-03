Peppino di Capri recebe Zizi Possi em show que celebra clássicos em São Paulo

Para cada geração, há um músico italiano que ganha êxito no Brasil. A lista que tem Andrea Bocelli, Laura Pausini e chega até os jovens tenores do Il Volo e Il Divo, porém, teve início com Peppino di Capri.

O músico alcançou êxito no Brasil em 1965, com a repercussão de um show que ele e o seu grupo de então, os Rockers, fizeram ao abrir o primeiro show dos Beatles na Itália. Desde então, o músico mantém uma carreira sólida e uma profunda relação com o país que, de longe, o abraçou.

Esse laço está sendo reforçado com a passagem da turnê “Per Amore” pelo país, na qual o artista tem sido acompanhado pela cantora paulista Zizi Possi, dona de “esplêndidas interpretações das músicas napolitanas”, de acordo com Peppino. A apresentação chega hoje a São Paulo.

Não é só a participação de Zizi que dá um toque nacional ao show. Na apresentação, Peppino trata de sua relação próxima com a música brasileira: ele é grande fã da bossa nova e dos trabalhos de Caetano Veloso e Roberto Carlos.

O país também lhe rendeu muito. “Champanhe”, seu principal sucesso, estourou aqui antes de obter sucesso na Itália. Também se tornaram hits no Brasil as canções “Roberta” e “Al Di Lá” – presentes nas muitas novelas que homenagearam a cultura italiana na formação nacional.

Mesmo se aproximando dos 80 anos, o cantor mantém visitas frequentes pelo Brasil, tendo realizado turnês por aqui em 2014 e 2017. Sem pensar em se aposentar, o cantor se prepara para o lançamento de um novo álbum, que deve ocorrer em breve.

Peppino di Capri

No Credicard Hall

Av. das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro

Quinta-feira (21) às 21h30

De R$ 220 a R$ 500.