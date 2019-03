Novo teaser de 'Vingadores: Ultimato' traz mais trechos de outros filmes da Marvel

O segundo trailer de "Vingadores: Ultimato" foi composto com várias cenas em preto e branco de outros filmes da Marvel. Um novo teaser divulgado nas redes sociais da empresa nesta quinta-feira (21) fez o mesmo, mas com os heróis que foram mortos por Thanos em "Guerra Infinita".

Com a narração de Capitão América por fora, personagens como Doutor Estranho, Pantera Negra e os Guardiões da Galáxia dão as caras em apararições passadas. Fica a dúvida se isso é algum indicativo para "Ultimato" ou apenas uma forma do estúdio promover a produção sem revelar muitos detalhes.

O final do teaser mostra novamente os Vingadores sobreviventes com os novos uniformes, que devem servir para eles entrarem na dimensão quântica retratada em "Homem Formiga".

"Vingadores: Ultimato" chega aos cinemas no dia 25 de abril.

Veja o teaser: