Michael Jackson irá continuar no Hall da Fama do Rock & Roll após acusações de pedofilia

De acordo com matéria publicada nesta quinta (21) no tabloide norte-americano TMZ, o Hall da Fama do Rock & Roll – museu e instituição em homenagem a grandes nomes da música – decidiu manter os dois lugares de Michael Jackson no hall.

A reputação do cantor está ameaçada desde alegações de pedofilia serem reacendidas por um documentário da HBO, "Deixando Neverland".

MJ foi induzido no hall duas vezes, por um time votante constituído por historiadores, músicos, e profissionais da indústria. Ele entrou pela primeira vez em 1997, junto aos irmãos do Jackson 5, e novamente como artista solo em 2001.

Em 29 de março, uma nova cerimônia de indução está marcada para o Hall da Fama do Rock. Nela, a irmã de Michael, Janet Jackson, deverá ganhar seu próprio lugar no hall. Há especulação sobre a artista mencionar ou não as acusações ao irmão durante o evento.