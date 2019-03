Espectadores apontam que nova série da Netflix muda de ordem dependendo da sua sexualidade

A nova série da Netflix “Love Death & Robots”, uma animação para adultos de Tim Miller y David Fincher, deu o que falar no Twitter não pelo seu conteúdo, mas sim pela ordem aleatória de episódios que exibe aos espectadores.

De acordo com o engenheiro de software, Lukas Thoms, a ordem dos episódios muda dependendo da sua sexualidade. Ele escreveu:

“Acabei de descobrir o mais insano. A ORDEM DOS EPISÓDIOS da nova série Love Death & Robots da Netflix muda dependendo se a Netflix pensa que você é gay ou hétero”.

Just discovered the most INSANE thing. The ORDER OF THE EPISODES for Netflix's new series Love Death & Robots changes based on whether Netflix thinks you're gay or straight.

O espectador “identificou” essa alteração comparando as diferenças entre o que a Netflix mostrou para ele e depois para um amigo heterossexual.

Ele observou que na sua ordem começou a ver a série com um episódio que tinha uma história lésbica como foco, enquanto seu amigo começou com o episódio “que possui sexo heterossexual realista e explícito”.

Ele também acrescentou que dois outros amigos, que também são homossexuais, tinham a mesma ordem de episódios que ele.

On the left is my account, starting with the one with a lesbian storyline, and the right is my straight friend Andrew's account, starting with the one that has the most realistic and explicit hetero sex. pic.twitter.com/kSMuaFhSbU

— Lukas Thoms (@LukasThoms) March 19, 2019