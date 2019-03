Em relato emocionante, Emilia Clarke revela ter dois sofrido aneurismas cerebrais enquanto filmava Game of Thrones

A atriz Emilia Clarke revelou, em depoimento publicado no The New Yorker nesta quinta-feira (21), ter sofrido dois aneurismas cerebrais enquanto filmava a série de sucesso da HBO, Game of Thrones.

Clarke interpreta Daenerys Targaryen, uma das personagens principais da trama, e relata que um de seus maiores medos na época era ter de deixar a série, ou nunca mais atuar novamente.

A atriz não revelou anteriormente o que sofreu, e chegou a negar à imprensa que algo estaria errado com sua saúde. Ela recorda ter ido à eventos para promover a série com muita dor, e ter de tomar doses de morfina entre entrevistas.

Seu primeiro aneurisma ocorreu enquanto ela estava na academia, pouco após o término das filmagens para a primeira temporada de GoT. Depois do ocorrido, ela teve de lidar com afasia temporária – um distúrbio que afetava sua capacidade de falar.

"Meu trabalho, todos os meus sonhos do que minha vida seria, dependiam da linguagem e da comunicação. Sem isso, eu estava perdida", escreveu a atriz.

Emilia também reporta que, na época que passou no hospital, ela chegou a pensar que poderia morrer. "Nos meus piores momentos, eu queria desistir. Eu pedi à equipe médica para me deixar morrer".

Após a terceira temporada de GoT, ela chegou a sofrer um segundo aneurisma, que fez com que seu cérebro inchasse para o dobro do tamanho normal. Ela precisaria de um segundo procedimento, ou teria chances muito precárias de sobreviver.

Os médicos chegaram a alertar a mãe de Clarke sobre a chance reduzida de a filha sobreviver sem danos cerebrais severos.

Hoje, a atriz relata estar totalmente recuperada. Ela agora mantém uma instituição de caridade chamada SameYou, que tem como objetivo ajudar pessoas que lidam com danos cerebrais ou derrames.

A oitava e última temporada de Game of Thrones estreia no dia 14 de abril, na HBO.