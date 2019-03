Com participação do boneco Beebo, Panic! At The Disco lança novo clipe

O Panic! At The Disco lançou mais um clipe com a participação de Beebo. Depois de aparecer no vídeo de "Hey Look Ma, I Made It", o boneco volta a dar as caras em "Dancing's Not A Crime".

A música faz parte do sexto álbum lançado pela banda, "Pray For The Wicked". O disco foi publicado no ano passado.

O grupo é uma das atrações do Rock In Rio deste ano. A apresentação deles ocorre no dia 3 de outubro, no mesmo dia de Red Hot Chili Peppers.

Veja o clipe: