Stranger Things: Além do mundo invertido, turma de Hawkins encara a adolescência em novo trailer

Nada de esperar pelo Dia dos Ratos, 'celebrado' no dia 4 de abril!(não entendeu? Clique aqui) O trailer de "Stranger Things" acaba de sair!

A Netflix acaba de liberar o trailer oficial da terceira temporada da série, além das primeiras imagens, que apresentam os personagens já bem crescidos, além de uma adição à turma.

Leia mais:

Stranger Things 3 e os ratos: Fãs enxergam pistas no teaser mais recente da série

Bruce Lee, Sharon Tate e faroeste dão as caras no trailer de “Era Uma Vez em Hollywood”

Ao som de "Baba O'Reilly", do The Who, a turma de Hawkins encara a adolescência junto com a ameaça que o mundo invertido ainda representa. É meio impossível não se surpreender com quão grandes Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Caleb (Lucas Sinclair) e Dustin (Gaten Matarazzo) estão!

A história da temporada será ambientada no verão de 1985. Robin (Maya Hawke), que, aparentemente, trabalha com Steve (Joe Keery) na praça de alimentação do shopping é a novidade da temporada.

Max (Sadie Sink) e Billy (Dacre Montgomery), que surgiram na segunda temporada, parecem estar bem adaptados à rotina.

Veja o trailer:

E as fotos: