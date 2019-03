'O rock afasta alienação', conta Sam Fogarino, baterista do Interpol; leia entrevista

Considerada uma das bandas responsáveis por dar nova vitalidade ao rock no início dos anos 2000, o Interpol segue firme e forte em sua aposta no gênero. Em 2018, o trio composto por Paul Banks (voz, baixo e guitarra), Daniel Kessler (guitarra) e Sam Fogarino (bateria) lançou “Marauder”, seu sexto disco. É no embalo da turnê de divulgação do álbum que o grupo aterrissa mais uma vez no Brasil, no dia 7 de abril, para um show no Lollapalooza. Nesta entrevista, Fogarino explica ao Metro Jornal porque ainda aposta em suas raízes musicais.

“Marauder” soa como um álbum muito simples, mas honesto. Era um desejo retomar esse som mais cru?

Sabe, o Interpol, definitivamente, tem uma identidade que está muito enraizada em nosso DNA. Acho que se nós decidíssemos usar só instrumentos eletrônicos, ainda daria para sentir que éramos o Interpol pela melodia ou pela voz de Paul [Banks]. O fato de termos mantido tudo mais simples foi algo que a própria música pediu. Em nenhum momento a gente se reuniu para decidir: “Isto vai ser rock!” Estávamos tentando coisas novas, e isso resultou em um som mais despido.

Capa de "Marauder", do Interpol, lançado em agosto do ano passado

Como essa simplicidade do álbum se revela na turnê?

Tentamos apresentar músicas de todos os discos para que os fãs se divirtam. Estaríamos sendo muito autoindulgentes se tocássemos apenas faixas que ninguém ouviu.

Além de batizar o disco, Marauder é personagem que atravessa as letras. Como ele se apresenta no show?

Acho que ele surge de uma forma minimalista. Paul não é um cara que demonstra muita coisa, mas acho que as pessoas gostam do senso de controle que ele tem e o fato de que, muitas vezes, ele desaparece no palco por se deixar levar por aquilo que canta. Acho que muita gente gosta de se perder nas histórias que ele escreve.

A identidade do Interpol é muito ligada a Nova York. Que Nova York a banda ressoa neste momento?

Eu não moro mais em Nova York, moro em uma cidadezinha da Georgia. Mas NY é um lugar de transformações constantes. Ela nunca será a mesma para ninguém. Acho que, em algum ponto, você precisa se afastar e deixar que outras pessoas ditem o que vai acontecer ali. Como um homem de 50 anos, acho que não devo ficar preso demais a isso.

O que o rock and roll tem a dizer para o mundo de hoje, dominado pelo hip-hop?

Acho que o rock ainda diz o mesmo de sempre. Para mim, ele é um espaço para explorar coisas ou sentimentos difíceis de serem falados. É algo que afasta a alienação e faz você se sentir vivo e que não está sozinho. Eu ainda sinto isso com o rock. Não é surpresa que homens e mulheres comecem a fazer música em seus 20 e poucos anos, uma idade em que a vida parece complicada, porque ela funciona como um escape. Não importa se for rock and roll ou hip-hop, esse é um meio para você se expressar e se perguntar: o que raios está acontecendo?

Acho que essa é uma crise que nunca acaba, não é?

Sim, e acho que “Marauder” tem muito a ver com isso, com o fato de sermos uma banda mais madura refletindo por onde passamos e para onde devemos ir. Ainda estamos nessa busca.