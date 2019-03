Para comemorar dia da felicidade, Gloria Pires compartilha momento íntimo com a filha Cleo

O Dia Internacional da Felicidade é comemorando nesta quarta-feira (20). E para marcar a data especial, Gloria Pires compartilhou um momento íntimo com a filha Cleo Pires.

A atriz global compartilhou um vídeo no Instagram, do momento em família, onde aparece dançada com a filha. Confira:

Ela também escreveu um texto sobre o que é felicidade. “A felicidade está nas pequenas coisas da vida. Em uma piada divertida, em um momento prazeroso, uma dança com os filhos, uma comida que te faz querer mais, uma paisagem que hipnotiza”, escreveu.

“Não existe fórmula pra ser feliz, mas podemos escolher durante o dia pequenos momentos para desfrutar da vida. Vamos sorrir!!! E vocês, Gloriosxs… o que é a felicidade pra vocês? #DiaDaFelicidade”.