Indo longe demais! Pabllo Vittar assina com agências de talentos nos EUA e Reino Unido

A cantora Pabllo Vittar está pronta para dar seus primeiros passos rumo a uma carreira internacional. Nesta semana, a artista foi adicionada à duas agências de talentos internacionais: a Paradigm Talent Agency, dos Estados Unidos, e a Coda Music Agency, do Reino Unido.

As duas já possuem reconhecimento na indústria musical, representando alguns dos maiores nomes do pop atual. Na Paradigm, dos EUA, estão rostos como Ed Sheeran, Charli XCX, Fergie e Normani. A Coda, do Reino Unido, agencia Shawn Mendes, Liam Payne, Halsey e Alessia Cara.

A adição de Pabllo já foi oficializada nos sites das duas agências, que irão representar a artista em trabalhos fora do Brasil.