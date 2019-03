Novo álbum de Anitta terá 10 músicas e 10 videoclipes

Na quarta-feira (20), a cantora Anitta deu detalhes de seu próximo álbum, o primeiro internacional de sua carreira.

"Kisses", quarto álbum de estúdio da artista, terá dez faixas com dez videoclipes, um para cada. Anitta segue o conceito de "álbum visual", que ganhou popularidade nos Estados Unidos com cantoras como Beyoncé e Janelle Monáe. Todos os lançamentos serão simultâneos, liberados no dia 5 de abril.

Além disso, as canções usarão as três línguas que Anitta costuma falar: inglês, português e espanhol. Ainda não se sabe se cada canção será em um idioma, ou se haverá uma alternância entre eles em cada faixa – como outros lançamentos da cantora já fizeram.

A cantora tem estado ocupada, com diversos lançamentos recentes. "Terremoto", em parceria com Kevinho, e "RIP to the BS" com Sophia Reyes são alguns deles.