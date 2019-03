Netflix: Saiu o listão com todas as estreias de abril

A Netflix tem um abril bem recheado de novidades! A plataforma acaba de divulgar as estreias de filmes, séries, documentários e atrações para a família e para as crianças.

A novidade para o próximo mês também é um reforço na seção de animes!

Confira abaixo as novidades:

(Os títulos abaixo foram divulgados oficialmente pela Netflix. A lista está sujeita a mudanças)

SÉRIES

Dia 1º de abril

Marvel – Manto & Adaga: Temporada 1

Jovem criminosa e um estudante unem seus superpoderes para combater o caos social, após a explosão de uma plataforma de petróleo.

Divulgação

Necrópolis: Temporada 1

Inexperiente, um médico-legista inicia sua carreira em um peculiar necrotério. Só há um pequeno problema: ele morre de medo de cadáveres.

Dia 4 de abril

Legion: Temporada 2

David encontra novos aliados na caçada ao Rei das Sombras e viaja pelo tempo-espaço, encarando demônios pessoais que podem desencadear uma catástrofe.

Divulgação

Suits: Temporada 8

Depois de duas despedidas carregadas de emoção, Harvey e o resto da equipe do Specter Litt encaram a chegada de sangue novo e traçam um curso ousado para os negócios.

Divulgação

Dia 5 de abril

O Mundo Sombrio de Sabrina: Parte 2

Neste novo e arrepiante capítulo, a platinada Sabrina mergulha cada vez mais fundo no obscuro e perigoso mundo da feitiçaria adolescente.

Tijuana

Quando um político é assassinado a sangue frio, estes jornalistas arriscam a própria vida para descobrir a verdade.

Divulgação

Império Romano: Calígula: O Imperador Louco

Antes amado pelo povo e por seu exército, Calígula deixa seu nome marcado na história da humanidade por um reinado de crueldade e perversão.

Divulgação

Dia 10 de abril

Você Radical

Nesta série interativa de aventura, Bear Grylls viaja para os lugares mais inóspitos do planeta e deixa as decisões de sobrevivência nas mãos do público.

Dia 12 de abril

A Liga da Justiça e os Jovens Titãs

Um desentendimento entre os Titãs e a Liga da Justiça acaba se transformando em uma guerra entre super-heróis, colocando o destino da Terra em risco.

Divulgação

Special

Gay e com paralisia cerebral, ele decide se passar por vítima de um acidente para aumentar suas chances na vida e realizar seus sonhos. Série de comédia baseada no livro semibiográfico de Ryan O’Connell.

Divulgação/Netflix

Dia 14 de abril

The Walking Dead: Temporada 8

Enquanto Negan segue com seu domínio de terror, Rick reúne seus aliados com a intenção de começar uma guerra contra os Salvadores.

Divulgação

Dia 18 de abril

Primeira Vez Amor

Ao dividir a mesma casa, três jovens universitários compartilham novas experiências em uma jornada de autodescoberta, amor e amizade.

Divulgação/Netflix

Dia 19 de abril

Samantha!: Temporada 2

Samantha tenta deixar para trás suas excentricidades infantis para se tornar uma mãe melhor e atriz bem-sucedida. Mas se depender da sogra e dos ex-colegas da banda, isso não será uma tarefa fácil.

Divulgação/Netflix

Cuckoo: Temporada 5

Ken descobre que tem uma meia-irmã esposa de um bilionário, mas a alegria dura pouco: ela perde toda a sua fortuna e acaba indo morar em Lichfield com Steve.

Divulgação

Dia 24 de abril

Amizade Dolorida

Recém-saído do armário, Pete reencontra uma ex-colega de escola de forma inesperada: Tiff é agora uma famosa dominatrix de Nova York.

Divulgação

Dia 26 de abril

Blindspot: Temporada 3

Jane e Kurt recomeçam a vida juntos, mas o casal enfrenta novos desafios: Jane está com a cabeça a prêmio e outras tatuagens surgem em seu corpo.

Divulgação

O Último Guardião: Temporada 2

Após descobrir sua poderosa ligação com um grupo misterioso, Hakan se torna o guardião de Istambul. Mas quando o amor por Leyla fala mais alto do que seu dever, ele é forçado a enfrentar as consequências de suas ações.

Divulgação

Yankee

Um jovem texano cruza a fronteira com o México e se torna um poderoso chefe do tráfico de drogas.

Divulgação

Ainda sem data em abril

Chambers

Após um transplante, uma jovem começa a exibir características sinistras da misteriosa doadora do coração que salvou sua vida.

Filmes

Dia 1º de abril

A Qualquer Custo

Para tentar salvar a fazenda da família, dois irmãos realizam uma série de assaltos a banco enquanto tentam despistar uma implacável dupla de policiais disposta a tudo para capturá-los. Indicado a quatro Oscars, incluindo Melhor Filme.

Snowden – Herói ou Traidor

Este suspense retrata a vida de Edward Snowden, o analista de sistemas que chocou o mundo ao revelar o poderoso programa de vigilância cibernética norte-americano.

Polícia em Poder da Máfia

Policiais corruptos chantageados pela máfia russa decidem executar um roubo praticamente impossível, dando início a uma violenta reação em cadeia.

Divulgação

Meu Melhor Amigo

Quando a família do jovem Lorenzo resolve acolher o filho de um casal de amigos, uma forte conexão surge entre os garotos. No entanto, a amizade é colocada à prova quando a verdadeira razão para Caíto deixar sua casa é revelada.

Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra

Quando seu navio é roubado e usado para sequestrar a filha do governador, Jack Sparrow parte na companhia de Will Turner atrás dos piratas rivais sem saber que forças sobrenaturais estão em jogo.

Divulgação

Dia 4 de abril

A Escolha

O aspirante a veterinário Travis se apaixona por sua nova vizinha Gabby, mas o caminho do amor verdadeiro tem um obstáculo: os dois já estão comprometidos.

Divulgação

Dia 5 de abril

Loja de Unicórnios

Após fracassar na escola de artes e aceitar um emprego monótono em um escritório, Kit finalmente recebe a chance de realizar um grande sonho: adotar um unicórnio. Filme estrelado e dirigido por Brie Larson.

Divulgação/Netflix

Dia 12 de abril

The Silence

Neste suspense de terror pós-apocalíptico, uma família tenta sobreviver ao ataque de criaturas assassinas atraídas pelo som.

Divulgação

O Date Perfeito

Em busca de companhia? Noah Centineo tem a solução! Para conseguir pagar a faculdade, um estudante cria um aplicativo e começa a trabalhar como namorado de aluguel.

Noah Centineo e Camila Mendes / Divulgação/Netflix

Dia 14 de abril

Jack Reacher: Sem Retorno

Quando descobre que uma amiga está sendo acusada de assassinato, Jack Reacher suspeita de uma grande conspiração.

Divulgação

Dia 15 de abril

Elon não acredita na morte

Quando Madalena desaparece, Elon inicia uma longa busca por respostas revivendo a rotina da esposa e visitando os lugares mais obscuros da cidade. Será que ele conseguirá desvendar esse mistério sem perder a sanidade?

Muito Romântico

Melissa e Gustavo partem para Berlim em busca de uma nova vida. Por um tempo, tudo vai bem, até que eles se esquecem de seus objetivos e as coisas ficam complicadas. É então que um portal cósmico aparece em sua casa, levando o casal às mais extraordinárias descobertas.

Piratas do Caribe: No Fim do Mundo

No terceiro episódio de uma das franquias mais adoradas do cinema, o Capitão Barbossa, Will e Elizabeth navegam em direção ao fim do mundo para libertar Jack Sparrow da prisão de Davy Jones. Com Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley.

Divulgação

Piratas do Caribe: O Baú da Morte

O encrenqueiro Jack Sparrow usa suas artimanhas para escapar de uma dívida de sangue com o fantasmagórico Davy Jones e evitar uma maldição eterna.

Divulgação

Temporada

Ao sair do interior de Minas Gerais para viver na região metropolitana de Belo Horizonte, as experiências de Juliana em seu novo emprego e sua nova vida aos poucos constroem um sensível retrato da realidade nas grandes cidades brasileiras. Vencedor de vários prêmios, incluindo Melhor Filme no 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro."

Tron – Uma Odisseia Eletrônica

De 1982, esta inovadora ficção científica sobre um programador forçado a viver no mundo virtual que ele mesmo criou expandiu os limites dos efeitos especiais no cinema.

Divulgação

Bridget Jones: No Limite da Razão

Nesta sequência do grande sucesso de 2001, Bridget descobre que manter o homem dos seus sonhos ao seu lado pode ser ainda mais difícil do que encontrá-lo.

Divulgação

Questão de Tempo

Quando Tim descobre que os homens de sua família podem viajar no tempo e mudar suas vidas, ele decide voltar ao passado e conquistar a mulher de seus sonhos.

Divulgação

O Gângster

Neste filme inspirado em uma história real, um policial marginalizado recebe uma perigosa missão: derrubar o chefe do tráfico do Harlem, Frank Lucas.

Divulgação

American Pie – O Livro do Amor

Rob, Nathan e Lube encontram um manual de sedução na biblioteca da escola e continuam tentando perder a virgindade numa hilariante perseguição a todas as garotas disponíveis.

Divulgação

Dia 19 de abril

Alguém Especial

Após o fim repentino de um longo relacionamento, a jornalista Jenny se prepara para recomeçar a vida em outra cidade e embarca em uma última e inesquecível noite de aventuras com suas melhores amigas.

Divulgação

Um Homem de Sorte

Um talentoso engenheiro deixa seu passado humilde para trás em busca de amor e sucesso em meio à elite de Copenhague, mas o mesmo orgulho que o motivou também pode se tornar a sua ruína.

Divulgação

Dia 20 de abril

Invocação do Mal 2

Em Londres, uma família é assombrada por espíritos malignos. Relutantes em voltar à ativa, os caçadores de fantasmas Ed e Lorraine Warren decidem aceitar a missão.

Divulgação

Documentários e Especiais

Dia 1º de abril

Maris – Cura Pela Ioga

Atormentada pela ansiedade, depressão e um perigoso distúrbio alimentar, a adolescente Maris decide confrontar suas emoções e mudar sua vida através da ioga.

Divulgação

Kevin Hart: Irresponsible

É impossível não se divertir com Kevin Hart. Até mesmo seus defeitos o tornam ainda mais engraçado.

Divulgação/Netflix

Dia 3 de abril

Ricardo Quevedo: Los amargados somos más

Seja parado no trânsito, estragando um relacionamento ou ligando bêbado para a ex, Ricardo Quevedo sempre consegue transformar os altos e baixos da vida em divertidas piadas.

Divulgação/Netflix

Dia 5 de abril

Divulgação

Do criador de "Planeta Terra", esta série leva você a uma jornada sem precedentes por alguns dos habitats naturais mais extraordinários do mundo em que vivemos.

Dia 10 de abril

Liss Pereira: Reteniendo líquidos

Grávida, Liss Pereira revela hilárias verdades sobre calcinhas feias, partes íntimas e os relacionamentos do mundo contemporâneo.

Divulgação

Dia 15 de abril

Generation Iron 3

Fisiculturistas do mundo todo participam da renomada competição Mr. Olympia em busca de reconhecimento pela perfeição física.

Divulgação/Netflix

Dia 19 de abril

Brené Brown: The Call to Courage

Nesta inspiradora palestra, a pesquisadora americana Brené Brown fala sobre a importância de superar medos e expectativas para viver com coragem, comprometimento e propósito.

Dia 20 de abril

Baseado em Fatos Raciais

Combustível para o jazz e o hip-hop, ela foi também o estopim de uma guerra contra as drogas baseada na injustiça racial. Este documentário analisa a complexa relação dos EUA com a maconha.

Divulgação

Dia 23 de abril

I Think You Should Leave with Tim Robinson

Nesta nova série de esquetes, Tim Robinson e seus convidados têm apenas uma missão: provocar sua vítima até que ela não aguente mais!

Divulgação/Netflix

Dia 26 de abril

Street Food

Dos criadores de Chef's Table, esta série leva o público a algumas das cidades mais vibrantes do mundo para explorar a rica cultura da comida de rua. Na temporada 1, descubra a variedade de sabores que as ruas da Ásia têm a oferecer.

Divulgação

Crianças e Família

Dia 5 de abril

Spirit – Cavalgando Livre: Temporada 8



Lucky, Pru e Abigail estão prontas para curtir uma nova temporada cheia de aventuras emocionantes. Sempre juntas, é claro!

Divulgação

Dia 9 de abril

Trolls: O ritmo continua!: Temporada 6

Poppy, Tronco e a turma se preparam para mais uma temporada de surpresas, incluindo bailes, festival de abraços e muita diversão.

Divulgação

Dia 12 de abril

O Pequeno Poderoso Bheem

Com poderes extraordinários e muita curiosidade, o pequeno Bheem embarca em incríveis aventuras na pequena cidade onde vive.

Dia 15 de abril

No Good Nick: Parte 1

A vida de uma família vira de cabeça para baixo quando uma jovem trapaceira aparece em sua casa alegando ser uma parente distante.

Divulgação

Barbie Dreamhouse Adventures: Temporadas 2 e 3

Barbie e seus amigos aproveitam a vida em qualquer lugar: na praia, fazendo cookies ou até mesmo tentando escapar de um quarto! Na terceira temporada, ela cai na estrada:

vai para a praia, para a casa da tia dela em Wisconsin e para uma Convenção de Sereias.

Divulgação

Dia 16 de abril

Super Monstros – Superamigos para Sempre

Na primeira noite da primavera, os Super Monstros e suas famílias se juntam para comer, se divertir e jogar no parque – e encontrar seus adoráveis monstrinhos de estimação.

Divulgação

Dia 22 de abril

Pinky Malinky: Temporada 2

Este cachorro quente que sempre vê o lado positivo das coisas está pronto para embarcar em novas e hilárias aventuras ao lado de seus melhores amigos.

Divulgação

Dia 26 de abril

She-Ra e as Princesas do Poder: Temporada 2

Adora continua a lutar pela paz e pelo bem de todos em um planeta arrasado pela guerra. Com a ajuda de seus amigos, ela fará de tudo para que o mundo recupere o equilíbrio.

Divulgação

Anime

Dia 1º de abril

A Garota que Conquistou o Tempo

Este anime segue as aventuras de uma garota aparentemente normal que descobre que tem a habilidade de viajar no tempo.

Divulgação

ULTRAMAN

Os alienígenas estão ameaçando a Terra novamente e o jovem Shinjiro herda de seu pai uma importante missão: vestir o traje metálico do poderoso Ultraman e defender o planeta.

Divulgação

Dia 19 de abril

Rilakkuma e Kaoru

Kaoru recebe em seu casa um morador inesperado: Rilakkuma, um preguiçoso urso com um zíper nas costas que adora passar o dia à toa. Mas é impossível não gostar dele!

Divulgação

Dia 30 de abril

Baki – O Campeão: Temporada 2

Biscuit Oliva, um detento transformado em caçador de recompensas, é enviado a Tóquio para capturar fugitivos e impedi-los de causar o caos.

Divulgação

Ingress: The Animation

Depois que cientistas descobrem uma substância misteriosa que pode influenciar as mentes humanas, duas facções travam uma batalha para controlar o seu incrível poder.