MasterChef Brasil: 'Acho que eles estão mais jogadores', diz Ana Paula Padrão sobre participantes

Durante a coletiva de imprensa do MasterChef Brasil, realizada nesta terça-feira, 19, a apresentadora Ana Paula Padrão falou sobre o perfil dos novos participantes da sexta temporada com cozinheiros amadores. Segundo a jornalista, os concorrentes chegaram ao programa mais preparados para jogar.

"Acho que eles estão mais jogadores. Claro que tem exceções, mas dessa vez eles estudaram muito. Muitos participantes disseram, inclusive, que estão estudando o MasterChef desde a primeira temporada antes de decidirem fazer a inscrição", afirmou Ana Paula.

"Eles estudam não só os ingredientes que entram, os insumos que são usados, que tipo de prato os chefs gostam, mas também como é o jogo. Todos eles chegaram aqui com uma consciência muito clara de que é muito importante sobreviver emocionalmente ao jogo, que é uma parte muito difícil", completou.

"Os participantes vieram mais preparados para aguentar o jogo do que necessariamente ser cozinheiros melhores do que outros que a gente já teve aqui. Acho que o nível é o mesmo [de outras temporadas], em termos de cozinha, mas eles estão jogando melhor", explicou.

A apresentadora também fez um paralelo à coletiva de imprensa interativa dos jornalistas, que tiveram de apresentar uma omelete francesa perfeita para Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin em 30 minutos. "Vocês viram um pouquinho como é enfrentar o tempo, que é bem pouco no MasterChef. Meia hora foi bastante tempo para fazer o que vocês fizeram, mas saber controlá-lo é tão importante quanto ter muito talento para a cozinha", disse.

"Às vezes você tem um talento imenso, mas não é um talento que possa ser posto à prova na frente de um relógio, com tempo específico. Seu talento pode ser para coisas mais longas, ficar criando muito tempo. Enfim, para outra coisa", finalizou.

A nova temporada do MasterChef Brasil estreia neste domingo, 24, às 20h, na tela da Band, com transmissão simultânea no site e no aplicativo do canal para dispositivos móveis.