MasterChef Brasil: Os quatro maiores sustos de Fogaça em Paola

O MasterChef Brasil está chegando a sua décima edição – a sexta com cozinheiros amadores – neste domingo, 24, e uma coisa não deve mudar: os gritos que Henrique Fogaça utiliza para dar ritmo aos participantes durante as provas.

Porém, quem também "sofre" com o tom grosso e alto de voz do jurado é a chef de cozinha Paola Carosella. Posicionada ao lado do brasileiro, a argentina mais amada do Brasil toma um susto toda vez que Fogaça grita algo para os cozinheiros.

Leia mais:

‘Acho que eles estão mais jogadores’, diz Ana Paula Padrão sobre participantes

Vilões do MasterChef Brasil: Cinco cozinheiros que amamos odiar

Por isso, o Portal da Band separou as quatro vezes que Paola mais se assustou com Fogaça durante as gravações do MasterChef. Só que os foram tantos sustos que tivemos dificuldades de escolher apenas quatro!

#1 Após dizer que os gritos de Fogaça não mexiam mais com ela, a chef argentina levou um grande susto na cozinha – com um grito do jurado, é claro.

#2 Paola estava atenta observando os participantes do MasterChef Profissionais 2017 cozinharem quando levou susto do grito de Fogaça durante a contagem regressiva. O jurado acabou levando um tapa no ombro.

#3 Durante a fase de embates do MasterChef Brasil 2018, Paola tentou assustar seu companheiro de trabalho, que não levou um susto e ainda conseguiu se vingar dela logo na sequência.

#4 Na final do MasterChef Profissionais 2018, a argentina disse que ainda não havia se assustado com os gritos do chef brasileiro durante a temporada. Porém, Fogaça não deixou por menos e garantiu um susto nos últimos minutos.

A nova temporada do MasterChef Brasil estreia neste domingo, 24, às 20h, na tela da Band, com transmissão simultânea no site e no aplicativo do canal para dispositivos móveis.