Jay-Z, Miley Cyrus e The Killers são confirmados no festival Woodstock 50

O rapper Jay-Z, a cantora Miley Cyrus e os roqueiros do The Killers são alguns dos astros que se apresentarão em um evento de comemoração do 50º aniversário do festival de Woodstock, anunciaram os organizadores do evento que marcará um dos momentos históricos da música.

O Woodstock 50, que acontecerá entre 16 e 18 de agosto em Watkins Glen, no norte do Estado norte-americano de Nova York, a 240 quilômetros de distância do local do espetáculo original, também contará com nomes como Imagine Dragons, Chance the Rapper, The Lumineers e Janelle Monae.

Alguns veteranos da edição de 1969, como John Fogerty, Canned Heat e Santana, também tocarão, segundo o site do evento.

Divulgado como “três dias de paz e música”, o festival de Woodstock de 15 a 18 de agosto de 1969 levou artistas como The Who, Jimi Hendrix e Janis Joplin ao palco diante de cerca de 400 mil pessoas e se tornou um símbolo da contracultura e do movimento antiguerra dos anos 1960.

Os shows aconteceram em uma fazenda de laticínios de Bethel, em Nova York.

O Centro Bethel Woods para as Artes, proprietário do local histórico, já havia anunciado um evento separado entre os dias 15 a 18 de agosto para comemorar o aniversário de 50 anos.