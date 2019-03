Grey's Anatomy: Atriz faz questionamento delicado sobre acontecimento da 15ª temporada e fãs respondem

A 15ª temporada de “Grey's Anatomy” resolveu importantes questões pendentes não só de Meredith (Ellen Pompeo), mas também promete resolver um mistério importante para Jo (Camilla Luddington) e finalmente revelar quem é sua mãe biológica.

Na nona temporada, Jo explicou a situação de um jeito muito esclarecedor e direto:

“Minha mãe me deixou em um posto de bombeiros quando eu tinha duas semanas de idade. Eu fiquei em lares adotivos até os 16 anos, quando enfrentei os assuntos com as minhas próprias mãos e comecei a viver fora de um carro.”

Após seu casamento na 14ª temporada, a Dra. decidiu que queria saber mais sobre o seu DNA para ter filhos e encontrou em uma prima a possibilidade de localizar a sua mãe. Outro médico a ajuda nesta missão e facilmente acha a mulher que provavelmente é a mãe de Jo.

Com este acontecimento, a possibilidade de ficar cara a cara com a progenitora se torna ainda mais real e abre um questionamento delicado que a atriz levou para seus fãs no Twitter: Será que é uma boa ideia que Jo finalmente encontre sua mãe?

Mama… is that you???

You guys… so much to come… #greysanatomy ❤️ if you think jo looking for her family is a good idea, RT if you think it’s bad!

— Camilla Luddington (@camilluddington) March 15, 2019