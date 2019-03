Pode começar a contagem regressiva! Filme do universo 'Invocação do Mal' chegará na Netflix

No dia 20 do próximo mês poderemos contar com mais um filme queridinho dos fãs de terror no catálogo da Netflix: Invocação do Mal 2!

Com 81% de aprovação no Rotten Tomatoes, esta produção da franquia conta a história de mais um caso sobrenatural de Lorraine (Vera Farmiga) e Ed Warren (Patrick Wilson).

Reprodução / Giphy

Na trama, o casal desembarca na Inglaterra para ajudar uma família atormentada por uma manifestação poltergeist. A trama é baseada no caso Enfield Poltergeist, registrado no final da década de 1970.

A outra novidade para os fãs do gênero será “The Silence”, que estreia em 12 de abril e descreve o terror pós-apocalíptico de uma família que tenta sobreviver ao ataque de criaturas assassinas atraídas pelo som.