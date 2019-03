Fãs ansiosos! Fila virtual para compra de ingressos para turnê de Sandy e Junior impressiona internautas

View this post on Instagram

Sim, agora é oficial!!! Tô MUITO feliz porque vou fazer uma turnê com meu irmão, siiiiimmm!! 🙌🏻❤ Quem vem com a gente pra “Nossa História”? Pré-venda começa na semana que vem, dia 20. E os shows vão de julho a setembro. Pra saber mais, clica no link da bio. Vamo Pulá? 🎈 #NossaHistoriaSJ 📷 @cesarsfonseca