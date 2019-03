Bruce Lee, Sharon Tate e faroeste dão as caras no trailer de "Era Uma Vez em Hollywood"

O trailer do nono filme dirigido por Quentin Tarantino, "Era Uma Vez em Hollywood", foi divulgado nesta quarta-feira (20). Assim como um dos pôsteres do longa, o próprio Leonardo DiCaprio, que interpreta o protagonista, publicou a prévia nas redes sociais.

O vídeo traz todo o clima da Hollywood de 1969, período em que se passará a trama. Além dos personagens de DiCaprio – um ator de faroestes – e Brad Pitt – o dublê do primeiro -, o artista marcial Bruce Lee também dá as caras. Ele será encarnado por Mike Moh.

Outro elemento importante para a história que foi revelado é Sharon Tate, a atriz que foi casada com Roman Polanski e assassinada pelo psicopata Charles Manson. Quem vive ela no projeto é Margot Robbie, que já atuou com DiCaprio em "O Lobo de Wall Street".

"Era Uma Vez em Hollywood" chega aos cinemas no segundo semestre deste ano.

Veja o trailer: