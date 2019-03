Atriz Tássia Camargo sofre infarto e se recupera em UTI de Portugal

View this post on Instagram

"Gostaria de agradecer imensamente o carinho de vocês. Estou de repouso, na UTI, após um infarto no último fim de semana. Passei por alguns procedimentos e agora tudo está melhor. Infelizmente, por recomendação dessa equipe (malta, como se diz aqui em Portugal) maravilhosa que me atendeu, estou me recuperando e nao posso falar e nem atender ligações. Por isso não tenho dado retorno a todos. Mas estou bem e tendo novidades avisarei vocês. Um beijo no coração de cada um" (postado e escrito pela assessoria de imprensa @veccomm) . 🙏Malta/equipe médica: Dr. Helder Pereira; Técnico: Pedro; Técnico: João; Técnica: Patricia; Enfermeira: Susana. . . #life #health #bemestar #portugal