Stranger Things 3 e os ratos: Fãs enxergam pistas no teaser mais recente da série

Nesta terça-feira (19), a Netflix liberou mais um teaser da terceira temporada de "Stranger Things".

À primeira olhada, o vídeo pouco mostra além de uma agoniante sequência de ratos correndo. A legenda também pouco esclarece: "Está quase na hora da alimentação".

Se os ratos são o alimento ou as criaturas em busca de comida, ainda não sabemos, mas os fãs já confabularam e criaram teorias a respeito da continuação da história de Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Eleven (Millie Bobby Brown) e companhia.

Veja abaixo algumas correlações:

Nomes dos episódios

O teaser anterior da história mostrou também os títulos dos episódios da nova temporada, entre eles, The Mall Rats (Os Ratos de Shopping) e The Bite (A Mordida). A série vai ambientar a nova temporada em 1985 e um shopping vai ser um cenário importante. Em um teaser anterior, Steve (Joe Keery) aparece ao lado de Robin, nova personagem, vivida por Maya Hawke em uma praça de alimentação.

Dia dos ratos

Outra possibilidade que os fãs enxergaram é que os irmãos Duffer, criadores da série, vão soltar mais um teaser (ou um trailer mais completinho, vai) em 4 de abril, quando se comemora o World Rat's Day.

Contágio

No Reddit, os fãs têm discutido desde o ano passado a possibilidade de os roedores serem os agentes de transmissão do mal que acometeu Will na segunda temporada. O túnel que foi cenário da história por grande parte da segunda temporada pode conter resquícios maléficos do Mundo Invertido.

A terceira temporada de "Stranger Things" estreia na Netflix em 4 de julho, feriado de Independência dos Estados Unidos.