Stadia: Google anuncia plataforma de streaming de jogos que promete revolucionar indústria

A Google anunciou nesta terça-feira (19) uma nova plataforma de streaming de jogos com a ambição de revolucionar o mercado dos videogames. Stadia é como um Netflix ou Spotify para jogos, e promete entregar títulos em alta performance sem a necessidade de download – tudo fica na nuvem.

O serviço é possível graças aos servidores potentes da companhia espalhados pelo mundo. É neles que os jogos são transmitidos, em tempo real, com menor latência possível – ou seja, menor tempo de resposta ao acionar um comando.

Reprodução

O jogador poderá jogar tanto pelo seu computador, no Google Chrome, quanto pelos celulares ou tablets com sistema operacional Android ou ainda na televisão, pelo aparelho Chromecast. Sem precisar baixar, o sistema permite uma versatilidade, podendo transitar entre qualquer um dos aparelhos instantaneamente.

Para jogar, é possível utilizar qualquer controle com entrada USB – um modelo específico do Google, chamado Stadia Controller, também foi anunciado. Ele funciona com WiFi e possui funcionalidades especiais, como um botão para comandos de voz e outro para gravar, transmitir ou compartilhar imagens do jogo na internet.

A previsão de lançamento é ainda neste ano, sem data definida. Inicialmente, o serviço estará disponível nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa.

Qualidade da imagem

O streaming de jogos da Google promete entregar qualidade 4K com 60 quadros por segundo – um exemplo é o jogo Doom Eternal, que deve ser lançado ainda neste ano. No futuro, a empresa espera atingir o 8K com mais de 120 quadros por segundo.

Uma preocupação, na prática, é que a qualidade da internet de muitos países, como o Brasil, impeça que o Stadia funcione em sua máxima capacidade.

Do YouTube para o jogo

Outra curiosidade do sistema é a integração com os criadores de conteúdo na internet. Durante a conferência, foi mostrado um exemplo um vídeo no YouTube com gameplay de Assassin’s Creed Odyssey. Ao lado, aparece uma publicidade do mesmo jogo com o botão “Play”. Ao clicar, o usuário começa a jogar na hora.

Assista ao teaser do Stadia (em inglês):