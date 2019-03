Pioneiro do rock, Jerry Lee Lewis começa tratamento após AVC

O pioneiro do rock Jerry Lee Lewis recebeu alta de um hospital e foi transferido para um centro de tratamento em Memphis, no Tennessee, duas semanas após sofrer um AVC, disse seu assessor na segunda-feira, citando o médico do cantor.

No entanto, o problema de saúde forçou Lewis, de 83 anos, a cancelar algumas aparições, incluindo uma em 28 de abril no New Orleans Jazz Festival, um show em 18 de maio no Tennessee Theatre, em Knoxville, Tennessee, e um compromisso em 8 de junho no Birchmer, em Alexandria, Virgínia, disse o porta-voz Zack Farnum.

Farnum mencionou o neurologista do cantor, Rohini Bhole, dizendo que o prognóstico para Lewis era promissor após ter sido hospitalizado por um derrame há duas semanas.

“Jerry Lee deve se recuperar totalmente com um tratamento agressivo e intensivo”, disse Bhole. “Pelo que vi até agora, ele está indo na direção certa.”

Farnum disse que o hospital e o centro de tratamento ficam em Memphis, a cerca de 32 quilômetros ao norte da atual fazenda de Lewis em Nesbit, Mississippi.

Foi em Memphis que Lewis iniciou seu envolvimento com o mercado de gravação, na Sun Records, nos anos 50, ao lado de nomes como Elvis Presley, Carl Perkins e Johnny Cash.

Lewis, apelidado de “The Killer”, estava entre os primeiros músicos introduzidos no Hall da Fama do Rock, e seu estilo de piano estridente em hits como “Great Balls of Fire” e “Whole Lotta Shakin ‘Goin’ On” foi essencial para moldar o som inicial do rock.

Mas sua carreira também foi ofuscada por escândalos, incluindo um casamento quando tinha 20 e poucos anos com sua prima de 13 anos, um disparo acidental de arma de fogo em seu baixista em 1976 e disputas com o Fisco norte-americano.