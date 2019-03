Personagem de Marco Luque, 'Jackson Faive', ganhará filme de origem

O humorista Marco Luque afirmou, em entrevista ao canal de YouTube Desimpedidos, que pretende lançar um filme protagonizado por ele mesmo, contando a história de Jackson Faive, personagem criado por ele que satiriza um motoboy.

"Tô escrevendo um filme. A gente deve rodar no final do ano. É bem difícil e complexo essa história de cinema, mas é muito legal. Vai ser a história do Jackson Faive, a origem dele, como ele começou a ser motoboy. A gente tá empolgadíssimo."

Segundo Luque, o projeto seria uma parceria com a produtora Chocolate Filmes.

Confira o momento em que Marco Luque fala sobre o filme abaixo: