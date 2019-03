O detalhe assustador do look de Lupita Nyong'o para promover 'Nós', seu novo filme de terror

Lupita Nyong'o é um dos destaques de “Nós”, o novo filme de Jordan Peele que promete ser ainda mais aterrorizante do que o terror “Corra!”, uma produção que fez sucesso entre admiradores do gênero e recebeu ótimas críticas.

Na promoção do longa que ocorreu esta semana no programa The Late Show com Stephen Colbert, Lupita decidiu entrar no ritmo e combinou um look fino repleto de lantejoulas com lentes laranjas nos olhos.

Confira: