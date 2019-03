O Aprendiz: Jessica Belcost é a primeira demitida do reality

A youtuber Jessica Belcost foi a primeira participante de O Aprendiz a ouvir a icônica frase "Você está demitida" da boca de Roberto Justus nesta temporada do reality show. Influencer de moda, ela foi apontada pela equipe Share após não se integrar bem com os outros integrantes.

"A maioria das pessoas votaram mim e isso acabou pesando bastante na decisão do Justus. Na sala de reunião, ele me defendeu de certa forma e disse que um dos conselheiros foi a favor da minha demissão, mas outro foi contra", disse Jessica em entrevista ao Portal da Band.

"Eu não fiz nada de errado, mais do que o líder por exemplo. A minha parte eu designei como o líder designou para mim. Acho que ele [Erasmo Viana] deveria ter sido demitido. Ele fez más escolhas, apesar de ter sido um bom líder", explicou a youtuber.

"O Erasmo colocou pessoas que estavam machucadas para fazer uma prova de resistência física e ele não colocava pessoas que estavam aptas porque ele tinha mais afinidade, já era amigo das pessoas. Acho que isso foi errado", completou.

Questionada porque teria sido indicada à demissão, Jessica disse que foi algo previsível, já que ela estava afastada do grupo. "Como eu era a pessoa mais distante da equipe, foi natural ele me indicar. É difícil as pessoas colocarem em eliminação um amigo, então era natural que fossem votar em mim", afirmou.

A youtuber disse ainda que as provas na Escola de Bombeiros de Franco da Rocha foram um desafio, mas trouxeram unidade ao grupo. "Foi muito bacana ter participado. Foram provas difíceis, porque ninguém estava acostumado, mas foi importante por ser em equipe", disse ainda.

"Eu estava esperando todos os tipos de desafio. Apesar de ser uma prova física, tinha que raciocinar muito bem. No mundo de negócios, tem muito disso: pressão, saber lidar com problemas. A maior dificuldade era conseguir participar das provas, porque era uma decisão que não dependia de cada participante, dependia do líder", finalizou.