O Aprendiz: Os memes nostálgicos na estreia do reality show

No momento em que a abertura de O Aprendiz foi ao ar na tela da Band, com a clássica trilha sonora do “money, money, money”, os fãs do programa comandado por Roberto Justus caíram na nostalgia e comemoraram a volta do reality show.

Leia mais:

O Aprendiz: Jessica Belcost é a primeira demitida do reality

O Aprendiz ganha versão repaginada na Band a partir desta segunda-feira

Os conselheiros, a divisão das equipes, as provas emocionantes e a sala de reunião, tudo foi motivo para os admiradores do programa se animarem com a novidade nas noites de segunda-feira.