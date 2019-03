Aos prantos, Miley Cyrus não consegue cantar durante memorial de cantora do The Voice

Miley Cyrus seria uma das atrações do memorial da cantora Janice Freeman, ocorrido na última segunda-feira (18), em Los Angeles. Muito emocionada, Miley acabou não conseguindo se apresentar sozinha e, aos prantos, rendeu homenagem à amiga, morta no início do mês, a quem conheceu na edição de 2017 do reality musical The Voice. Janice fez parte da equipe de Miley.

"Tenho uma correção: eu nunca fui técnica dela. Ela foi minha técnica. Aprendi mais com ela do que com qualquer pessoa que tive a honra de conhecer, não apenas por causa de sua voz. Eu deveria ter tido mais aulas, mas ela me ensinou tudo o que sei sobre o amor", disse ela, aos prantos.

Reprodução/Instagram @mileycyrus

Para ajudar a filha, o cantor country Billy Ray Cyrus assumiu os vocais de "Amazing Grace". "Eu tinha planejado cantar para ela, mas perdê-la foi demais para mim. Então, meu pai vai cuidar disso no meu lugar", explicou ela antes de a música começar. "Eu sempre serei a sua irmã, estou aqui para você, para sua família. Janice, eu vou sentir sua falta mais do que consigo expressar", disse ela.

Janice tinha 33 anos e morreu no último dia 2 de março, após passar mal em sua casa. No hospital, ela foi diagnosticada com pneumonia, mas um coágulo sanguíneo chegou ao seu coração. Desde então, Miley tem publicado homenagens emocionadas à amiga.