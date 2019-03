Mariana Ferrão conta por que pediu demissão da Globo e mostra nova rotina

Mariana Ferrão seguiu os passos do companheiro do "Bem Estar", Fernando Rocha, e deixou a Globo nesta semana. O contrato da apresentadora do programa diário venceria no fim do mês de março e ela optou por não renová-lo, segundo a colunista Patrícia Kogut, do Jornal O Globo.

Na manhã desta terça-feira (19), quando Michelle Loreto assumiu seu posto definitivamente, Mariana dividiu seus motivos com os seus seguidores. "É verdade, eu deixei a Globo", disse ela em um vídeo publicado no Instagram. O motivo do desligamento foi sucinto em poucas palavras: "Achei que estava na hora de sair e tocar meus projetos pessoais", disse ela, citando o Unboxing.me, workshop comandado por ela.

Mariana também compartilhou parte da nova rotina conquistada com a decisão: estar perto dos filhos com mais frequência. "Da série não tem preço: vir pela primeira vez na aula de futebol do filho", escreveu ela em uma foto publicada em seu Instagram Stories.