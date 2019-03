Maestro João Carlos Martins abre temporada da Bachiana Filarmônica no Municipal

A cirurgia enfrentada por João Carlos Martins, no mês passado, em sua mão esquerda, não impediu que ele estivesse à frente da Bachiana Filarmônica Sesi-SP na abertura de sua temporada 2019, que acontece nesta terça-feira (19), às 20h, no Theatro Municipal (pça. Ramos de Azevedo, s/n, Centro, tel.: 3053-2090; de R$ 35 a R$ 70).

p class="p2″>O concerto será composto por três momentos. Na abertura, João Carlos conduz uma versão orquestral para a canção “Beautiful”, de Linda Perry, com participação do tenor Jean William.

A segunda parte, capitaneada pelo maestro Heitor Fukinami, apresentará “Concerto em Ré Menor para Oboé e Cordas”, de Alessandro Marcello (1684-1750), em transcrição para trompete piccolo, tocado pelo solista Erick Venditte, vencedor de quatro prêmios em 2018.

João Carlos Martins volta para o encerramento, liderando o conjunto em “Sinfonia nº 3 Eroica”, de Beethoven (1770-1827).