Kate Middleton alcança importante marco na família real em evento com a Rainha Elizabeth

Kate Middleton se juntou aos Windsor em abril de 2011, quando se casou com o Príncipe William, o segundo na linha de sucessão ao trono britânico. Mas foi só agora, quase oito anos depois, que ela alcançou um marco importante dentro da família real mais famosa do mundo.

Nesta terça-feira (19), Kate foi a única acompanhante da família à acompanhou a Rainha Elizabeth II em um evento oficial público. As duas compareceram ao campus Strand, localizado no centro de Londres, da King's College. Localizada em um antigo prédio da BBC, chamado Bush House, a universidade é especializada em alta tecnologia.

Reuters

Histórico

A Duquesa de Cambridge só ficou sozinha com a avó de seu marido em uma ocasião importante pouco antes de seu casamento. A rainha viu o vestido que Kate usou no grande dia em uma prova feita especialmente para ela dentro do Palácio de Buckingham.

A visita ao King's College, porém, foi o primeiro evento público em que as duas foram as únicas representantes da família real britânica.