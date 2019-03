Ganhador do Grammy, Fantastic Negrito faz show em São Paulo nesta terça-feira

Em meio à devassa que o hip-hop tem provocado na música americana atual, há um sujeito autoproclamado Fantastic Negrito fazendo um blues vigoroso que mistura a referência dessas batidas ao rock e o R&B.

Leia mais:

Maestro João Carlos Martins abre temporada da Bachiana Filarmônica no Municipal

‘Love, Death & Robots’: da comédia ao terror, imaginação voa em nova série de curtas da Netflix

Aos 51 anos, ele traz esse som ao Brasil pela primeira vez em um show que acontece nesta terça-feira (19), às 21h, no Cine Joia (pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, tel.: 3101-1305; R$ 160).

Batizado como Xavier Amin Dphrepaulezz, Fantastic Negrito apresenta por aqui a faixas de seu segundo álbum, “Please Don’t Be Dead” (2018), vencedor do Grammy de melhor disco de blues contemporâneo.

O título – algo como “por favor, não fique morto”, em português – dá bons indícios do lema do artista, que é criar coisas boas a partir de experiências ruins, como as que ele próprio viveu antes de ser descoberto por Chris Cornell (1964-2017), para quem abriu uma série de shows.

O público pode esperar um show enérgico, capaz de refletir dos tempos que vivemos, desse artista de Oakland.

A abertura fica por conta da banda Mulamba.