Depois de meses em negociação, Disney finaliza compra da Fox

Após vários meses em negociação, a compra da 21st Century Fox pela Disney foi finalizada nesta terça-feira (19). A própria Fox fez o anúncio por meio das redes sociais.

O acordo passa a valer a partir da próxima quarta-feira (20). A aquisição envolve todas as subdivisões da empresa na televisão e no cinema, com exceção da Fox News e dos canais esportivos.

Ainda não há anúncios de projetos com marcas da Fox por parte da Disney, mas o planejamento das próximas produções tem sido especulado. Isso ocorre principalmente com os personagens da Marvel, pois agora X-Men e Quarteto Fantástico podem se juntar aos Vingadores e Guardiões da Galáxia, por exemplo.

Outras grandes franquias também vem com o acordo, como "Avatar" e "Predador".