Com trama em parque de diversões, 'Toy Story 4' ganha trailer completo

Depois de apenas um pequeno teaser liberado, "Toy Story 4" ganhou o primeiro trailer completo. A Pixar publicou a prévia de sua franquia mais famosa nesta terça-feira (19).

No vídeo podemos ver um pouco mais da trama, que terá como foco um novo brinquedo criado por Bonnie, Forky. A história parece uma mistura do primeiro longa da marca com o segundo, em que Woody está em uma espécie de filme de estrada e os outros brinquedos vão a sua procura.

A direção da animação fica a cargo de Josh Cooley. A estreia no Brasl está marcada para o dia 20 de junho deste ano.

Veja o trailer: