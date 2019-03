Série 'Homens?' coloca masculinidade em xeque

Não é à toa que existe um ponto de interrogação no título de “Homens?”, que estreia nesta segunda-feira, às 22h, no canal pago Comedy Central.

Quando idealizou a série de oito episódios, Fábio Porchat tinha como objetivo provocar uma reflexão sobre as transformações pelas quais o conceito de masculinidade tem passado especialmente com a ascensão do protagonismo feminino. Ele faz isso, no entanto, a partir da chave cômica.

Em “Homens?”, Porchat encarna Alexandre, um sujeito que, após falhar 23 vezes na cama, decide abrir o jogo com os amigos Gustavo (Gabriel Godoy), Pedrinho (Raphael Logam) e Pedro (Gabriel Louchard).

Cada um deles também passa por problemas que exigem um reposicionamento de seus papéis na sociedade, como o início de um relacionamento aberto ou a lida com uma chefe mulher. O elenco feminino, aliás, é reforçado por nomes como Gisele Fróes, Giselle Itié e Miá Mello.

Um personagem incomum é vivido por Rafael Portugal, responsável por encarnar o pênis de Alexandre, o que promete render papos insólitos à série.