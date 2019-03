Saiba como será a primeira prova de O Aprendiz

Nesta segunda-feira, 18, às 22h, a Band estreia a nova temporada de O Aprendiz sob o comando de Roberto Justus. Em provas inteligentes e emocionantes, 18 influenciadores digitais vão disputar o prêmio de R$ 1 milhão no reality show sobre empreendedorismo e negócios.

No primeiro episódio, Roberto Justus marca um encontro com todos os participantes na Escola Superior de Bombeiros de Franco da Rocha. No local, eles conhecem os conselheiros e são definidos os líderes de cada uma das duas equipes. Os influenciadores enfrentam provas que testarão, além de seus conhecimentos de negócios, seus limites físicos, com muita ação que inclui fogo e desabamento. Na sala de reunião, a equipe perdedora encontra Roberto Justus para a primeira demissão da temporada.

“Fama eles até já têm. Possuem juntos mais de 40 milhões de seguidores em suas diversas redes sociais. O desafio agora é mostrar que estão aptos a fazer fortuna. Que sabem se movimentar no instigante mundo dos negócios”, diz Roberto Justus, que volta a comandar o programa que já apresentou com muito sucesso por oito temporadas. “Esta nova temporada de O Aprendiz une o mundo dos negócios e do empreendedorismo com a TV aberta e o mundo digital de uma forma jamais feita”, completa.

“Temos os ingredientes perfeitos para gerar ainda mais dinamismo, relevância e emoção, além de um formato de sucesso já comprovado. Influenciadores são protagonistas importantes da nossa era, e as redes sociais ampliaram muito a forma como o público interage com o programa. Estamos felizes de ter O Aprendiz em nossa programação”, avalia Patrício Diaz, diretor de conteúdo de TV da Band.

“Os influenciadores serão testados para além dos limites de seus celulares, e seus seguidores terão a chance de acompanhá-los em ambientes e vivências bem diferentes dos quais eles estão acostumados. As provas estão bastante elaboradas”, adianta o diretor do programa, José Amâncio.