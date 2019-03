Presidente da Warner Bros. deixa o cargo após escândalo sexual; entenda

O CEO da Warner Bros., Kevin Tsujihara, irá deixar o cargo após ser acusado de manter um caso com uma jovem atriz, e usar sua posição para ajudá-la a conseguir papéis no cinema.

A notícia foi dada pela WarnerMedia nesta segunda-feira (18). A WarnerMedia é um conglomerado midiático composto pela HBO, a Warner Bros. e a Turner, e também foi responsável pela investigação do caso após as primeiras suspeitas serem noticiadas pelo tabloide Hollywood Reporter.

A reportagem do HR incluía mensagens entre Tsujihara e uma atriz britânica, chamada Charlotte Kirk. Charlotte fez parte do elenco de "Oito Mulheres e Um Segredo", em 2018, e da comédia romântica "Como Ser Solteira", em 2016.

Após inicialmente negar que Tsujihara tenha "feito algo errado", a atriz publicou um texto onde alegava ter "feito más decisões". Ela afirma ter sido "possivelmente um pouco arrogante e definitivamente muito inocente" ao iniciar um caso com o CEO, em 2013. Neste ano, Charlotte tinha 19 anos.

Desde então, ela afirma ter "crescido muito, como pessoa, como mulher, e como atriz profissional".

Outros dois nomes apareceram na trama entre Tsujihara e Kirk – o bilionário australiano James Packer, e o diretor Brett Ratner. Ambos estavam negociando a produção de um longa-metragem, a ser co-financiado pela Warner Bros.

Em uma troca de mensagens com Packer, com quem a atriz teve um caso, ela dizia que "não esperava ser parte de um negócio, eu só estou pedindo para você me ajudar com alguns papéis". A conversa foi divulgada pelo Hollywood Reporter.

Ratner, o diretor envolvido, também foi acusado de assédio sexual em 2017. O Los Angeles Times publicou relatos de seis mulheres que alegam ter sido suas vítimas. Ratner negou as acusações.

Nesta segunda-feira, Tsujihara anunciou sua saída aos funcionários da Warner Bros., em uma nota. Ele escreve: "Pela última semana, eu refleti sobre como a atenção sobre minhas ações no passado podem impactar o futuro da companhia. Eu amo esta empresa e as pessoas que a fizeram tão grande… No entanto, ficou claro que a continuação de minha liderança poderia ser uma distração e um obstáculo para o sucesso da empresa".