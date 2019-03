O Aprendiz ganha versão repaginada na Band a partir desta segunda-feira

Sucesso na TV, “O Aprendiz” estreia nesta segunda-feira (18), às 22h, na Band, repleto de novidades que traduzem as transformações ocorridas no mundo dos negócios desde a estreia do formato, no início dos anos 2000.

O reality no qual concorrentes disputavam uma cobiçada vaga de emprego se transformou agora em uma batalha na qual 18 influenciadores das redes sociais disputam R$ 1 milhão para investir em seu próprio negócio.

O empreendedorismo na era digital norteia a atração capitaneada por Roberto Justus, que vai decidir quem permanece na competição ao lado do coach José Roberto Marques e da executiva Vivianne Brafmann, vencedora da primeira edição do de “O Aprendiz”.

“O país mudou, mas nossas carências continuam. Temos um problema muito grande de emprego, e o programa é um estímulo ao empreendedorismo”, afirma Justus, que promete tirar os concorrentes de suas respectivas zonas de conforto.

“Eles vão ser testados em tarefas do mundo dos negócios, que têm como princípios a busca pela eficiência, o lucro e o resultado”, completa o apresentador.