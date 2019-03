MasterChef Brasil: Por onde andam os vencedores do talent show?

A sexta edição do "MasterChef Brasil" começa no próximo domingo (24), às 20h.

Em novo dia e horário, o talent show da Band mantém a equipe consolidada que é sucesso nesses anos todos: Ana Paula Padrão como apresentadora e os jurados Érick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella e traz novos cozinheiros amadores que vão disputar a dólmã de melhor de 2019.

O programa já tem um time de respeito entre seus vencedores. Veja por onde andam os cinco primeiros vencedores do MasterChef Brasil

2014

Elisa Fernandes

Após estudar no Le Cordon Bleu, a primeira vencedora do talent show permaneceu na França e trabalhou nos restaurante Alain Ducasse au Plaza Athénée e na reabertura do restaurante La Bastide de Moustiers. De volta ao Brasil após três anos, ela oferece seu menu no projeto Elisa Ocupa.

2015

Izabel Alvares

A produtora de moda trocou de ramo e abriu a Magrela Shop, em que prepara comidinhas low carb. Ela também continua na TV: apresenta o "Sem Culpa", quadro em que faz releituras de pratos conhecidos em versões também low carb, no canal Food Network. No YouTube, fechou parceria com a Shoptime e tem dois programas semanais no canal da marca no YouTube.

2016

Leonardo Young

Leo Young foi outro que mudou de ramo após ser eleito o melhor cozinheiro amador daquele ano. Modelo e administrador, ele gerenciava a editora do pai, Joseph Young, que publicava revistas voltadas à engenharia. Hoje ele comanda a cozinha do Tatá Sushi, em São Paulo.

2017

Michele Crispim

A catarinense deixou o setor de Recursos Humanos onde atuava antes do programa e hoje se dedica a eventos, jantares, palestras e feiras, além de seu canal no YouTube.

2018

Maria Antônia Russi

Depois de trabalhar como modelo e em uma agência de publicidade, a gaúcha estava se dedicando exclusivamente à família até ser selecionada pelo MasterChef. Também sommelier, ela levou sua experiência a um canal do YouTube.

