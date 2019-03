MasterChef Brasil: Seis eliminações que fizeram todo mundo chorar

Além de pratos incríveis e tretas homéricas, a décima edição do MasterChef Brasil – a sexta com cozinheiros amadores – também trará momentos muito emocionantes para o público de casa. Nas últimas temporadas, não teve quem segurou as lágrimas ao ver seus candidatos favoritos serem eliminados.

Foi o caso de Estefano Zaquini. De origem humilde, o auxiliar de serralheiro foi eliminado após ter dificuldades para preparar e cozinhar um caranguejo para os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin. Ele deixou o programa aos prantos, mas conseguiu uma vaga de estágio com o jurado francês.

Jiang Pu também deixou a todos emocionados em sua saída. A jovem chinesa havia entrado no programa sem apoio da sua família e saiu em terceiro lugar aclamada pela sua mãe. Sua eliminação aconteceu devido ao corte dado à lagosta e o acompanhamento indigesto, uma batata queimada.

E também teve a saída de Ravi Leite, que era a aposta dos jurados para a final do MasterChef Profissionais 2017. O cozinheiro acabou preparou um prato muito gorduroso e rápido demais, que não agradou aos chefs e acabou sendo eliminado em meio à muito choro.

Para relembrar esses momentos de tristeza, o Portal da Band separou seis eliminações que deixaram os jurados, os outros participantes e o público com o coração apertado. Veja a seguir:

1. Estefano Zaquini – 1ª temporada

De origem humilde, Estefano Zaquini foi eliminado após ter dificuldades para preparar e cozinhar um caranguejo para os jurados. O auxiliar de serralheiro deixou o programa aos prantos, mas conseguiu uma vaga de estágio com o jurado francês.

2. Iranete Santana – 2ª temporada

A empregada doméstica Iranete Santana saiu ao errar o ponto das carnes que tinha que servir aos chefs. A empregada doméstica se emocionou durante a sua saída, mas aproveitou para fazer as pazes com Cristiano Oliveira, seu desafeto durante a temporada.

3. Jiang Pu – 2ª temporada

Jiang Pu também deixou a todos emocionados em sua saída, principalmente após revelar que havia conquistado o apoio de sua mãe para seguir a carreira na gastronomia. A jovem chinesa saiu em terceiro lugar após servir lagosta com batatas queimadas.

4. Ravi Leite – 2ª temporada do Profissionais

Outra eliminação de partir o coração foi a de Ravi Leite. O curitibano deixou todos os outros participantes boquiabertos ao ser eliminado, já que muitos acreditavam que ele iria chegar à final da competição – inclusive os jurados. Seu calcanhar de Aquiles foi um ensopado sem refinamento.

5. Rita Bruning – 5ª temporada

A mediant preparada por Rita Bruning acabou levando ela direto para a eliminação, devido a um erro técnico na temperagem do chocolate, que ficou totalmente mole. A cirurgiã-dentista deixou o programa com lamentos dos jurados, que gostariam que ela continuasse no talent show.

6. André Pionteke – 3ª temporada do Profissionais

O samurai André Pionteke inspirou os jurados do MasterChef Profissionais e os outros competidores da mesma temporada. A falta de sabor na prova de fermentados acabou fazendo com que o curitibano deixasse o programa, levando Paola Carosella aos prantos.

A nova temporada do MasterChef Brasil estreia neste domingo, 24 de março, às 20h, na tela da Band, com transmissão simultânea no site e no aplicativo do canal para dispositivos móveis.