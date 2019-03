Luciana Gimenez estaria no 'Tinder' secreto dos ricos e famosos, diz colunista

Como é que os famosos e milionários que acabam de ficar solteiros fazem para conhecer outras pessoas? Se você pensou no Tinder, como qualquer mortal, QUASE acertou. Há sim um aplicativo, muito mais exclusivo, voltado apenas a gente abastada. Entre os participantes do Raya, como é chamado o app, estaria uma brasileira.

Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, Luciana Gimenez tem perfil no Raya. Para se tornar membro, as pessoas têm o perfil cuidadosamente avaliado. Os requisitos básicos são alto grau de influência nas redes sociais, uma movimentação financeira de milhões e amigos que já tenham sido aceitos no Raya.

São esses conhecidos, inclusive, que convidam outros integrantes. A apresentadora da RedeTV está solteira desde 2018, quando terminou o casamento de 12 anos com Marcelo de Carvalho.

Outras celebridades que teriam perfil no Raya estão o DJ Diplo e a modelo e atriz Cara Delevingne.