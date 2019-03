Lexa se irrita com seguidor após ser questionada sobre prisão do marido, MC Guimê

A cantora Lexa, que recentemente passou por um golpe e teve seu trio cancelado no Carnaval, passou por mais uma dificuldade na semana passada.

Na sexta-feira, 15, o marido de Lexa, o funkeiro MC Guimê, foi preso por porte de drogas. Ele ficou detido no distrito policial da Penha, na capital paulista, mas foi liberado após assinar um termo.



No mesmo dia, Lexa se preparava para gravar uma participação no programa Hora do Faro, da Record.

Mais tarde, a cantora foi questionada sobre a prisão de Guimê, e sobre seu possível uso de drogas. "A maconha que o Guimê foi pego era pra você também?", perguntou um seguidor no Instagram de Lexa. "Perguntar não ofende", acrescentou.

A artista respondeu, negando ser usuária de drogas e ameaçando tomar providências na Justiça sobre a acusação. "Ele não pegou. Inclusive, o que você está falando é muito grave. Não uso nenhum tipo de droga, você me deve respeito", disse. "Cuidado com o que fala, depois tem que ter peito para aguentar na justiça".