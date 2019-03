Harry Potter: J.K. Rowling faz nova revelação sobre história da saga e recebe críticas

JK Rowling voltou a cair ser assunto entre os fãs da saga “Harry Potter” novamente. Desta vez, a autora fez mais uma revelação “pós- término” dos livros, que recebeu críticas positivas e negativas na Internet.

Em uma entrevista para as versões em Blu-ray e DVD de “Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald”, Rowling revelou que Dumbledore e Grindelwald estavam em uma “relação amorosa intensa”:

“O relacionamento deles era incrivelmente intenso. Foi apaixonado e foi um relacionamento amoroso. Mas como em qualquer relacionamento, gay ou hétero ou qualquer rótulo que queremos colocar, você nunca sabe o que a outra pessoa está sentindo, você não pode saber, você pode acreditar que sabe.

Por isso, estou menos interessada no lado sexual, embora eu acho que há uma dimensão sexual nessa relação, no sentido das emoções que sentiam um pelo outro, que em última análise é o mais fascinante de todas as relações humanas”.

Reprodução / Giphy

Até aí tudo bem, a escritora já havia mencionado que Dumbledore é gay, o lobisomem Remus Lupin era uma metáfora para o HIV e que a cobra Nagini de Voldemort era na verdade uma bruxa.

No entanto, enquanto muitos fãs gostaram da notícia, outros apontaram como um problema o fato da autora explicar retroativamente as histórias LGBT+, mas excluir tudo isso diretamente nos livros e filmes.

Qual será a próxima revelação que JK Rowling fará sobre o universo bruxo?