Fã pretende investir 70 milhões de reais para recriar cenários de Game of Thrones

Game of Thrones tem uma legião de fãs espalhados pelo mundo, e um deles quer recriar cenários da série em sua propriedade particular.

O milionário não teve a identidade revelada, porém sabe-se que ele pretende investir 14 milhões de libras ou R$ 70 milhões de reais para construir alguns cenários exóticos da trama, como a Sala do Trono, o Hall de Winterfell, o pátio de Castelo Negro e o Septo de Baelor.

Ele teria acionado a plataforma de comércio de luxo HushHush e contratado arquitetos e designers para realizar o sonho.

'Quero ter a maior e mais completa coleção de objetos e colecionáveis de Game of Thrones", teria dito o fã, que quer gastar R$ 12 milhões somente com a aquisição do Trono de Ferro.

A oitava e última temporada da série estreia no dia 14 de abril, na HBO.